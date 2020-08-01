Китайський зонд надіслав перші фото Землі і Місяця, зроблені по дорозі на Марс

Китайський апарат «Тяньвэнь-1» (Питання до неба) надіслав в командний центр знімки нижнього півмісяця Землі і Місяця, зроблені на шляху до Марса.

Про це повідомляє Xinhua з посиланням на Китайське національне космічне управління.

Марсохід, який відпрацьовує маршрут перших колонізаторів до червоної планеті, відпрацює процес перельоту до Червоної планети, спуск в атмосферу і безпечну посадку на поверхню Марса. Орбітальний зонд буде створювати топографічну карту планети, досліджувати іоносферу і поверхневий шар Марса, а також пошукає заморожену воду на поверхні планети.

Перший знімок «Тяньвэнь-1» надіслав 27 липня з відстані 1,2 мільйона кілометрів від Землі. Очікується, що марвоход опиниться на орбіті червоної планети 1 лютого 2021 року, а вже 23 квітня буде здійснено посадку на поверхню.

Нагадаємо, 23 липня з космодрому «Веньчан» на острові Хайнань пройшов запуск китайського автоматичного зонда для дослідження Марса під назвою «Тяньвэнь-1» («Питання до неба»). Станція «Тяньвэнь-1» названа на честь поеми «Питання до неба» китайського ліричного поета Цюй Юаня, який жив у IV столітті до н. е. Станція складається з орбітального апарата і посадкової платформи з марсоходом. Зовні «Тяньвэнь-1» нагадує американські марсоходи «Спірит» і «Оппортьюніті», які були доставлені на поверхню Марса в 2004 році. Його вага становить близько 240 кг, а енергія виробляється за рахунок сонячних батарей. Апарат обладнаний спеціальними щоглами з камерами для фотозйомки і навігації, а також інструментами для аналізу проб грунту і пошуку води і льоду.