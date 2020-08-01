Потрапив в «червону зону» Луцьк збунтувався

Дії влади мер Луцька назвав «недолугими і несвоєчасними».

Мер Луцька Ігор Поліщук увечері в п’ятницю, 31 липня, заявив, що рішення держкомісії ТЕБ та НС — нагадаємо, що остання віднесла місто в «червону зону» — має «незрозумілі мотиви». Крім того, міському голові не зрозумілий статус цієї комісії. Відповідно, градоначальник не має наміру вводити в місті посилені карантинні заходи. Якщо влада хоче зупинити транспорт і закрити установи, то нехай вводить надзвичайний стан, — заявив мер.

«Червоний» рівень означає, що повинен бути зупинений громадський транспорт, закриті дитячі садки, заклади громадського харчування, готелі та інше, що, в свою чергу, призведе до відсутності роботи і засобів до існування тисяч жителів міста і ще більшим недонадходжень в міський бюджет і викличе величезні незручності та проблеми для десятків тисяч жителів міста», — заявив Поліщук.

Більш того, розбурханий мер дії центральної влади проти коронавіруса назвав «недолугими, невчасними і непрофесійними».

«Повідомляємо, що Луцька міська рада не буде приймати ніяких рішень щодо зупинки транспорту або закриття будь-яких закладів у зв’язку з вищевказаним незрозумілим рішенням. Якщо центральна влада хоче працювати за законом — нехай вводить надзвичайний стан і тільки тоді зупиняє транспорт, закриває закладу та приймає інші обмеження», — заявив Поліщук.

Цікаво, що на фото, які міський голова Луцька пачками викладає в Мережу, практично немає людей в масках. Не дивно, що місто потрапив в «червону зону».

Нагадаємо, що раніше аналогічні демарші вже влаштовували інші градоначальники: в Офісі президента обіцяли з ними судитися і обіцяли всілякі покарання. Ні покарань, ні судових розглядів, втім, не послідувало. Навпаки, стали подавати в суд на Зеленського.