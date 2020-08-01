На півдні України вдруге зацвіли фруктові дерева (фото)

До Одеської області прийшла друга весна – в Арцизі спостерігається повторне цвітіння яблунь, при цьому на сусідніх гілках знаходяться вже майже дозрілі плоди.

Фотографіями дивної аномалії діляться в соцмережах дописувачі, передає Politeka.net.

Користувачі також підтвердили аномалію розповівши, що цвіте не тільки яблуня, але і груші й інші плодові культури.

“Диво в кінці липня”, “Природа прокинулася, вже скоро скидати листя”, “Ось це новина”, – пишуть вони.

У той же час фахівці припускають, що незвичайне явище можна пояснити свого роду «гормональним збоєм» в організмі дерев, викликаного посухою, високою вологістю або раптовою зміною погоди. Рослина часто сприймає літню спеку і засуху як період спокою, а коли температура трохи падає, або йдуть дощі, у них настає період цвітіння.