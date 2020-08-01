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Полная блогерша села на велосипед в купальнике ради пародии на фото певицы

01.08.2020

Австралийская полная блогерша Селеста Барбер, известная своими пародиями на фото и видео мировых знаменитостей, повторила откровенный снимок британской певицы и модели Дуа Липы.

Фотография появилась в ее Instagram-аккаунте.

На оригинальном кадре исполнительница запечатлена на розовом фоне в слитном купальнике желтого цвета и белых кроссовках, сидя на велосипеде без заднего колеса.

Барбер, в свою очередь, сфотографировалась на фоне бетонной стены в аналогичных позе и образе, который она дополнила защитной маской. «Никто никуда не едет», — подписала кадр блогерша, добавив хештег #celestechallengeaccepted.

Публикация рассмешила фанатов Барбер. «Легендарно!», «Мне как раз хотелось над чем-то посмеяться, спасибо тебе!», «Это одна из лучших фотографий!», «Ты самая забавная! Всегда остаешься естественной», «Ты лучшая! Люблю тебя», — комментировали они.

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