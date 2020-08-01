У трьох районах Чернігівщини до цих пір не виявлено жодного випадку COVID-19, — ОДА

З початку епідемії коронавирусной інфекції в трьох з 22 районів Чернігівської області досі не виявлено жодного випадку інфікування.

Про це на прес конференції повідомив заступник голови Чернігівської ОДА, керівник робіт з ліквідації надзвичайної ситуації Андрій Подорван.

«У нас є території, де не зафіксовано жодного випадку коронавіруса. Це — Коропської, Срібнянський і Талалаївський райони з порівняно низькою щільністю населення. Та й віддаленість від Києва зіграла свою роль, адже, судячи з географії поширення вірусу, він до нас зайшов фактично зі столиці. Тому трудова міграція — теж одна з причин», — розповів чиновник.

Він також припустив, що у віддалених районах населення, можливо дисципліновано, ніж у великих містах. Зокрема, масочного режиму в приміщеннях, як зауважив Підірваний під час робочих поїздок областю, там дотримуються краще.

У той же час, за інформацією Чернігівської обласної ради, в регіоні зберігається висока динаміка інфікування коронавірусом. В останні три доби щодня реєструється по 30 нових випадків.

З початку епідемії діагноз COVID-19 на Чернігівщині було встановлено 820 разів, 565 інфікованих одужали, 14 — померли. Сьогодні в області 231 активний випадок коронавіруса, 51 людина госпіталізована.