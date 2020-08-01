«Полтавський терорист» Скрипник ліквідовано, — Геращенко

1 серпня, близько 2 години ночі, на околиці селища Опішня Зіньківського району під час проведення розшукових заходів з пошуку «полтавського терориста» Романа Скрипника, в один з нежитлових будинків зайшов начальник СРППУ Зіньківського відділення Гадяцької відділу поліції капітан поліції Гуму і виявив злочинця.

Про це повідомив заступник міністра внутрішніх справ Антон Геращенко.

За його словами, Скрипник, погрожуючи гранатою, взяв поліцейського в заручники.

«Гума мав при собі табельну зброю. З метою затримання зловмисника в дію ввели спеціальну поліцейську операцію «Грім».

Злочинець був ліквідований співробітниками поліцейського спецназу КОРД точним пострілом. Заручник мав три секунди для того щоб відскочити від місця вибуху гранати. Він залишився живий і неушкоджений», — повідомив подробиці Геращенко.

Він зазначив, що у Скрипника була можливість здатися поліції і залишитися живим, хоча і провести багато років за ґратами.