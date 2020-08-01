Мер міста Косів на Івано-Франківщині Плосконос заразився коронавірусом

Мер міста Косів (районний центр в Івано-Франківській області) Юрій Плосконос заразився коронавірусом.

Як передає Цензор.НІ, він написав про це у фейсбуці.

«Сталося те, що повинно було статися, маю підтверджений діагноз ковид. У понеділок піднялася температура, здав ПЛР-тест, сьогодні отримав позитивний результат … Підхопити вірус був тільки питанням часу. Крім мене позитивний тест ще у одного працівника міськради», — розповів мер Косова.

Нагадаємо, що Плосокнос вже другий мер Івано-Франківської області, який має COVID-19.

Раніше в цьому місяці перехворів мер Коломиї Ігор Слюзар. Він успішно подолав хворобу і вже повернувся до роботи.