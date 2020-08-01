«Л/ДНР» порушили режим тиші і обстріляли ЗСУ на Донбасі – штаб ООС

За останню добу терористи 4 рази порушили режим тиші на Донбасі.

Як повідомив у Facebook прес-центр штабу ООС, ворожі провокації з автоматичних станкових гранатометів і стрілецької зброї зазначено в районі населених пунктів Водяне, Південне і Луганське.

«Поодинокі неприцельно обстріли не несли загрози життю і здоров’ю, тому наші воїни відповідь вогонь не відкривали. Підрозділу Об’єднаних сил дотримувалися умов припинення вогню і були напоготові до адекватного реагування на можливі небезпечні дії супротивника», – йдеться в повідомленні.

Серед особового складу Об’єднаних сил бойових втрат і поранень немає.

З початку поточної доби обстрілу з боку збройних формувань РФ не зафіксовано.

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