На Луганщині 4 диверсантам, які підірвали міст у 2014 році, оголосили підозри

У Луганській області чотирьом учасникам організованої злочинної групи, які у липні 2014 року вчинили підрив мосту, оголошено підозру у диверсії, а також у створенні незаконних збройних формувань.

Про це повідомляє пресслужба прокуратури Луганської області.

“За даними слідства, на початку липня 2014 року мешканець міста Лисичанська, перебуваючи у складі незаконного збройного формування РФ – так званої «армії Південно-Сходу» – створив та очолив злочину групу. До неї увійшли ще троє мешканців Донецької області. Учасники угруповання малі на меті здійснення мінування та підриву важливих об’єктів інфраструктури”, – ідеться в повідомленні.

У середині липня 2014 року підривники заклали вибухівку на автомобільному мосту між населеними пунктами Золотарівка Попаснянського району Луганської області та Верхньокам’слов’янське Бахмутського району Донецької області, що проходив через залізничну колію. Переправу було заміновано за допомогою шахтного тротилу, детонаторів проводиться та шахтної підривної машинки.

Діяльність злочинної групи зупинено 24 липня 2014 року після звільнення населених пунктів Луганщини від незаконних збройних формувань РФ.

До одного з підозрюваних застосовано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою з можливістю внесення застави, інших учасників злочинної групи оголошено в розшук.