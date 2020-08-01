Журналісти ВВС знайшли могили російських військових, які загинули на Донбасі

Журналісти вивчили пам’ять пам’ятники і надгробні написи в різних містах Росії. Їм вдалося виявити поховання військових, які загинули на сході України і в Сирії.

Про це йдеться в матеріалі ВВС.

Так, на пам ” ятнику “Воїнам-розвідникам” у парку Перемоги в Калінінграді вибито дані капітана Сергія Суслова, Сергія Федчікова і Вадима Василевського, які загинули в 2014 році.

Могилу офіцера Сил спеціальних операцій Сергія Суслова група незалежних розслідувачів збройних конфліктів Conflict Intelligence Team (CIT) виявила в 2016 році в підмосковному Солнечногорську.

За життя він був нагороджений медалями “За приєднання Криму” і “За відвагу”, посмертно ставши кавалером ордена “Мужності”. Де саме загинув Суслов, досі невідомо. Альо датою смерті вказано 14 червня 2014 року – у цею годину тривалі активні бої за Маріуполь.

Сергій Федчіков і Вадим Василевський були вбиті в липні і серпні того ж 2014 року – можливо, в боях за луганський аеропорт. За даними ВВС, на сході України вони опинилися в складі ПВК “Вагнер”.

Ім’я ще одного загиблого на Донбасі росіянина журналісти знайшли на меморіалі в підмосковному Зарайську. Це герой Росії, старший лейтенант Євген Трундаєв, який загинув 15 жовтня 2014 року. За даними ВВС, Трундаев і ще кілька військових інструкторів з Росії загинули в районі села Сміле Луганської області.

На пам ” ятному камені “Воїнам-землякам, полеглим за Батьківщину” в селищі Североонежск Архангельської області прямо вказано, що старший сержант Кічаткін Леонід Юрійович 20.08.2014 загинув в Україні. ВВС нагадує, що на журналістів, які після похорону Кічаткіна приїхали у Псковську область, намагаючись з’єднання з’ясувати деталі його смерті, нападали міцні невідомі люди.