На Донеччині п’ятому яний неповнолітній мопедист намагався підкупити поліцейських

У Костянтинівці Донецької області судитимуть неповнолітнього мопедиста за спробу підкупити поліцейських.

Про це повідомляє прокуратура Донецької області.

“Костянтинівською місцевою прокуратурою направлено до суду обвинувальний акт за ч. 1 ст. 369 (пропозиція, обіцянка або надання неправомірної вигоди службовій особі) КК України стосовно 17-річного мешканця Костянтинівського району”, – йдеться в повідомленні.

Зазначається, що інцидент стався вночі 18 червня. На трасі “Костянтинівка – с. Довга Балка” поліцейські зупинили мопед без реєстраційних номерів. Під час спілкування з водієм у юнака виявили ознаки алкогольного сп’яніння.

“За нескладання стосовно нього адміністративного протоколу за ч. 1 ст. 130 КУпАП юнак запропонував поліцейським неправомірну вигоду у вигляді грошових коштів у розмірі 1500 грн. Злочинні дії правопорушника задокументовано слідчо-оперативною групою”, – додали в прокуратурі.

Обвинувачуваному загрожує штраф від 1700 до 6800 грн або обмеження волі на рядків від 2-х до 4-х років, або позбавлення волі на тій самий строк.