Эксперты назвали неожиданные свойства вишни

Диетолог Ольга Кондратенко рекомендует употреблять вишню для эффективного похудения. Ягода содержит значительное количество микроэлементов и витаминов, обеспечивающих избавление от лишних килограммов, она также поможет побороть бесплодие.

Об этом пишут СМИ.

Специалист советует ввести в ежедневный рацион вишню, так как она обеспечит эффективную защиту иммунной системы. Данная ягода помогает побороть сердечно-сосудистые и другие заболевания.

В её состав входят витамины группы В, железо, йод, магний, марганец и калий. Вместе с тем в вишне имеется инозин, активизирующий метаболизм, что обеспечивает эффективное похудение. Наряду с этим вишня улучшает мужскую и женскую репродуктивную систему, к тому же названый продукт признают средством профилактики от бесплодия.

Диетолог отметила, что данная ягода защищает организм за счёт повышения иммунитета, при этом уменьшается уровень мочевой кислоты, что позитивно влияет на суставы. Вместе с тем имеется побочный эффект в виде диареи из-за переедания, по данной причине в сутки рекомендуется съедать не более 1-2 стаканов вишни.