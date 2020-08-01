Повінь – зміна системи

Menu
Close

У охоронця королеви Єлизавети II виявили наркотики

01.08.2020

У 19-річного гвардійця Колдстримской гвардії Джека Прескотта з особистої охорони королеви Великобританії виявили наркотики при обшуку в казармі Веллінгтона біля Букінгемського палацу.

У підозрюваного в незаконному зберіганні наркотичних речовин серед його особистих речей знайшли п’ять упаковок кокаїну і чотири упаковки кетаміну. Його відсторонили від церемоніальних обов’язків чекаючи результатів розслідування, повідомляє Daily Mail

«Ми можемо підтвердити, що солдатів з Колдстримской гвардії був заарештований Королівською військовою поліцією за підозрою в скоєнні злочину, пов’язаного з наркотиками. Було б недоречно коментувати далі», – заявив виданню офіційний представник британської армії.

У Джека Прескотта виявили наркотики LiveJournal

Єлизавета II поки ситуацію не коментувала. Зазначимо, що полк Колдстрим є піхотним полком британської армії в складі Королівської гвардії Великобританії, яка стоїть на сторожі Її Величності і Букінгемського палацу.

Читайте також:   «Журн*люхи»: скандальний соратник Зеленського обізвав журналістів, які звинуватили його в поїздках в Росію
 

Залишити відповідь

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься. Обов’язкові поля позначені *