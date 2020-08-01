Аварія танкера Delfi: власника позбавили права піднімати судно після трьох спроб

Власника затонулого в Одесі танкера Delfi позбавили права самостійно піднімати судно після трьох провальних спроб.

Протягом двох місяців підготовчих робіт було витрачено 1,5 мільйона гривень, повідомляє ТСН.

Судновласник і підрядник запевнили, що вони були готові до 10 серпня прибрати танкер з пляжу, а витрати були оцінені в 2 мільйони гривень. Однак тепер евакуація взяла на себе держава, а сума витрат збільшилася майже до 25 млн грн.

«Виконавши практично 80% робіт по готовності до того, щоб прибрати судно, і 90% роботи для того, щоб судно розгорнути і поставити на плав, нас просто відсторонили, щоб передати цю роботу на тендерній основі і, ймовірно, розпорошити бюджет», – зазначив підрядник Дмитро Євдокимов.

«Це все ляже на нашу компанію, тобто нам ці гроші потрібно буде відшкодовувати, але там немає такої суми, щоб витратити 24,6 мільйона. Ми готові були зробити за свій рахунок», – додав представник компанії-судновласника Юрій Голіков.

При цьому в адміністрації портів заперечують, що сума завищена. За їх словами, це розрахунки фахівців.

«Була слабка матеріальна база, не було проведено належним чином розрахунок глибини. Сили, на наш погляд, були абсолютно недостатніми для організації такої роботи», – підкреслив начальник адміністрації Одеського морського порту Руслан Сахаутдінов.

У свою чергу експерт портової галузі Олександр Захаров вважає, що прибирати танкер треба було ще до початку курортного сезону, а всі нинішні рішення є запізнілими.

«Я вважаю, що тут повністю вина АМПУ, які останнім часом стали заявляти, що це їх право — прибирати або не прибирати. Ні, ваша обов’язок був спочатку не допустити, щоб воно сюди потрапило. Але якщо ви це зробили, то треба було застосовувати своє право і починати за тендерною процедурою, хоча б проект мати», – сказав він.