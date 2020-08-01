Кравчук запропонував відновити Донбас за гроші підписантів Будапештського меморандуму: пропагандисти його висміяли

Перший президент України Леонід Кравчук під час інтерв’ю російській пропагандистке Ользі Скабеевой запропонував відновлювати Донбас за рахунок спеціального фонду, який повинні наповнити всі країни-підписанти Будапештського угоди.

«Україна здала ядерну зброю, 175 шахт. Кожна шахта коштувала мільярд доларів тих грошей. Зараз це близько 300 мільярдів. Я задаю питання, ми маємо право на створення спеціального фонду, щоб відновлювати ті регіони, які зруйновані? Якщо до цього приєднатися Росія і скаже своє вагоме слово, ми зможемо створити такий фонд», – заявив Кравчук і викликав здивовані посмішки присутніх у студії.

«Почекайте, Леонід Макарович. Де логіка: ядерні шахти в обмін на гроші для Донбасу», – запитала Скабеева.

Кравчук пояснив, що спочатку треба визначиться, чи підтримує такий фонд Росія.

«Треба домовитися про фонд. І щоб не Росія вносила, а вносили ті, хто не витрачає сьогодні на ядерну зброю стільки, скільки затратили б, якби Україна не показала приклад ліквідації ядерної зброї. Що тут неясного?! Ви просто не хочете зрозуміти мене», – емоційно завершив Кравчук.