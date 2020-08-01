Голова податкової Тернопільській області Іван Пунько: За крок від тюрми

02 червня Пунько Іван Юрійович був призначений на посаду начальника ГУ ДПС у Тернопільській області шляхом відбору та укладення контракту на період дії карантину. До цього він з серпня минулого року працював начальником Козівського управління ГУ ДПС у Тернопільській області.

Загалом, як випливає з його біографічної довідки, опублікованій на офіційному сайті ДПС, Іван Пунько більше 15 років працює у системі фіскальних органів України на керівних посадах.

Купивши крісло очільника області у Києві, Пунько організував мережу фіктивних компаній та примушує підприємства реального сектору економіки працювати з ними, купляючи фіктивний податковий кредит.

Тож, за менше, ніж два місяці перебування на новій посаді, новоспечений очільник податкової Тернопільської області вже встиг засвітитися у корупційному скандалі, що може поставити хрест на його подальшій кар’єр єрі.

Вся справа у групі підприємств, що здійснюють свою діяльність на території Тернопільської області, діяльність яких, за версією слідства, контролює та супроводжує Іван Пунько, перебуваючи на державній посаді.

Перш за все, йдеться про ТОВ «АЛЬЯНС БУД ГРУП» (код ЄДР 41342634) та ТОВ «ТЕРБУДГРУП» (код ЄДР 42602745). Одним із власників цих юридичних осіб є Мачульський Микола Миколайович, колишній працівник податкової міліції та близький друг Івана Пунька.

Вказаніпідприємства працюють у сфері будівництва, надають ремонтні послуги, а також беруть участь у публічних закупівлях.

Варто зазначити, що, згідно з матеріалами слідства, з метою переведення безготівкових коштів у готівкові дані підприємства у кінці 2019 року провели «фіктивні закупівлі» дизпалива. Так, ТОВ «АЛЬЯНС БУД ГРУП» та ТОВ «ТЕРБУДГРУП» оформили документи на закупівлю 113,6 тис. літрів дизельного палива на загальну суму 2,5 млн. грн.

Разом з тим, згідно з затвердженим порядком, подібна операція передбачає обов’язкову реєстрацію акцизних складів та акцизних накладних в електронній пошті реєстрі, проте зазначених дій так і не було зроблено посадовими особами компаній.

Таким чином, за відсутності зареєстрованих акцизних складів, а також відповідних ліцензій на торгівлю та зберігання паливно-мастильних матеріалів, згадані товариства реалізували за готівку дизпаливо без відображення даних операцій у бухгалтерській звітності, а також без реєстрації акцизних накладних в єдиному реєстрі.

Згідно з матеріалами слідства, у результаті лише цієї оборудки було «відмито» 2,5 млн грн. Бюджет недорахувався близько 419 тис грн ПДВ, а також акцизного податку на загальну суму 2,5 млн грн у якості штрафу за торгівлю акцизними товарами без ліцензії.

За зазначеним епізодом ДФС у Тернопільській області відкрила кримінальне провадження за ч. 5 ст. 191 («Привласнення, розтрата майна або заволодіння ним шляхом зловживання службовим становищем») та ч. 3 ст. 212 («Ухилення від сплати податків, зборів (обов’язкових платежів)») Кримінального кодексу України. Максимальна санкція статей передбачає, зокрема, позбавлення волі на рядків від семи до дванадцяти років з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на рядків до трьох років та з конфіскацією майна.

Слід зауважити, що описана вище операція по «обналу» 2,5 млн грн відбулася за безпосередньої участі Івана Пунька, тоді ще начальника Козівського управління ГУ ДПС у Тернопільській області. За даними слідства, він особисто отримав «брудну» готівку.

Загалом же протягом свого існування ТОВ «АЛЬЯНС БУД ГРУП» та ТОВ «ТЕРБУДГРУП» перемогли у публічних закупівлях на загальну суму близько 45 млн. грн. Внаслідок проведених маніпуляцій з документацією їх підозрюють у несплаті близько 4,4 млн грн податків.

Тож, на сьогодні, за інформацією від наших джерел у системі ДПС, Іван Пунько упевнений у своїй безкарності, здійснює систематичний тиск на своїх підлеглих з метою скасування нарахування штрафів зазначеним підприємствам, а також закриття даного кримінального провадження, у якому фігурують пов’язані з ним підприємства.

Автор: Микола Зосименко