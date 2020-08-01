Ураган на Донбасі зірвав дах з лікарні і «перекрив» вулиці

У селищі Велика Новосілка Донецької області пройшов сильний буревій.
Про це повідомляє Telegram-канал «Україна».
Потужна стихія знеструмила населений пункт. Знесла новий дах з будівлі лікарні, її встановили тільки рік тому, зірвав покрівлю з будинків, погнула рекламні щити. Відео, як летять даху, можна подивитися тут.
Фото: Telegram-канал «Україна зараз»
Фото: Telegram-канал «Україна зараз»
Фото: Telegram-канал «Україна зараз»
Дерева падали на дороги, стовпи, обірвали дроти на десятках вулиць. Деякі ключові дороги були перекриті поваленими деревами, утворилися пробки. Водіям довелося самим розчищати собі шлях.
Фото: Telegram-канал «Україна зараз»
Фото: Telegram-канал «Україна зараз»
Фото: Telegram-канал «Україна зараз»
Пошкоджені автомобілі швидкої допомоги.