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Ураган на Донбасі зірвав дах з лікарні і «перекрив» вулиці

01.08.2020

У селищі Велика Новосілка Донецької області пройшов сильний буревій.

Про це повідомляє Telegram-канал «Україна».

Потужна стихія знеструмила населений пункт. Знесла новий дах з будівлі лікарні, її встановили тільки рік тому, зірвав покрівлю з будинків, погнула рекламні щити. Відео, як летять даху, можна подивитися тут.

Фото: Telegram-канал «Україна зараз»

Фото: Telegram-канал «Україна зараз»

Фото: Telegram-канал «Україна зараз»

Дерева падали на дороги, стовпи, обірвали дроти на десятках вулиць. Деякі ключові дороги були перекриті поваленими деревами, утворилися пробки. Водіям довелося самим розчищати собі шлях.

Фото: Telegram-канал «Україна зараз»

Фото: Telegram-канал «Україна зараз»

Фото: Telegram-канал «Україна зараз»

Пошкоджені автомобілі швидкої допомоги.

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