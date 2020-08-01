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Появилось видео с места ликвидации «полтавского террориста»

01.08.2020

Романа Скрипника, которого на протяжении девяти дней разыскивала полиция, обнаружили на окраине посёлка Опошня Зеньковского района — мужчина ночью делал покупки на АЗС.

Видео с камер наблюдения и с места спецоперации опубликовано на канале Нацполиции Полтавы в YouTube.

Представитель НП сообщил, что сотрудник полиции в ходе контакта с преступником «держал ситуацию под контролем». На место прибыли спецподразделения, в том числе КОРД. 

Скрипник достал гранату и угрожал взорвать себя вместе с сотрудником полиции. После этого было принято решение ликвидировать злоумышленника.

«Была дана команда на ликвидацию и снайпер КОРДа сделал выстрел. После этого произошёл взрыв гранаты. Полицейскому удалось избежать повреждений», — сообщил подробности представитель полиции.

Находившийся рядом с террористом правоохранитель в течение двух-трёх секунд успел сориентироваться и принять положение лёжа, чтобы его не задело при взрыве гаранты.

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