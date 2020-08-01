Работа лагерей в Украине при карантине: Ляшко озвучил особенности

Главный санитарный врач Украины Виктор Ляшко объяснил правила приема детей в летние лагеря в условиях действия нового карантина.

Как сказал он на брифинге, если во время оздоровительной смены состоится переход региона с зеленой или желтой зоны в оранжевую, то действует запрет на прием детей на новые смены, а те дети, которые находятся на оздоровлении, продолжают завершать смену.

«Также, когда регион переходит в оранжевую зону, действует запрет приема оздоровительными заведениями, которые находятся в зеленой или желтой зоне, детей с оранжевой зоны на период, пока действует ограничение в этой зоне», – добавил Ляшко.