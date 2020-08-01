El País: Лукашенко считает, что женщина не может быть президентом. Сегодня его главные соперники – три женщины

Рикошет. Благодаря счастливому случаю, произошедшему из-за того, что власти все время стремятся заглушить голоса критиков, Светлана Тихановская стала кандидатом в президенты Белоруссии от оппозиции.

38-летняя преподавательница английского языка решила выдвинуть свою кандидатуру на президентских выборах, которые пройдут 9 августа, после того как арестовали ее мужа, популярного блогера и не дали ему возможности принять участие в выборах. Сейчас Тихановская возглавляет кампанию, к которой присоединились еще две женщины, оказавшиеся в похожих обстоятельствах. Они поставили себе весьма необычную цель. Три женщины, представляющие оппозицию, намереваются обойти на выборах 65-летнего Александра Лукашенко, который руководит бывшей советской республикой уже больше четверти века. Белорусский лидер, который впервые за многие годы столкнулся с реальными проблемами во время предвыборной кампании, попытался высмеять трех женщин. Он заявил, что женщина-президент «рухнет, бедолага». Спустя некоторое время во время визита на тракторный завод он добавил: «У нас общество не созрело для того, чтобы голосовать за женщину».

Но Тихановская, которая стала кандидатом в президенты случайно, все же решила возглавить оппозицию. Тем не менее она заверила, что если победит на выборах, то не станет руководить страной, а через полгода проведет «справедливые выборы». На ее выступлениях и митингах в разных городах Белоруссии собираются тысячи людей. Они проходят в праздничной атмосфере и обычно на них поют белорусскую версию каталонской песни L’Estaca (Столб) Льюиса Льяка (Lluís Llach), являющейся аллегорией и вдохновлявшей антисоветское движение в Польше во времена «Солидарности». Тихановскую поддерживает Вероника Цепкало, бывшая сотрудница компании «Майкрософт» и глава компании ее мужа Валерия Цепкало. Он один из создателей белорусского Парка высоких технологий и бывший посол Республики Белоруссия в США. Валерию было отказано в регистрации в качестве кандидата, и несколько дней назад он с детьми отправился в Москву из страха, что его могут арестовать. Также Тихановскую поддерживает Мария Колесникова, глава кампании бывшего банкира Виктора Бабарико, который был задержан по подозрению в уклонении от уплаты налогов. Он был главным соперником Лукашенко.

Вместе они проводят предвыборную кампанию, которая объединяет разных избирателей, прежде всего, городских и сельских жителей, выступающих против Лукашенко. С каждым днем этот союз становится все сильнее. Этому способствует недовольство граждан экономической ситуацией в стране и мерами президента по борьбе с пандемией коронавируса. С 1994 года Лукашенко, бывший глава колхоза, устраняет представителей оппозиции и сажает в тюрьму тех, кто критикует его больше всего. Сейчас белорусский лидер, настаивающий на том, что за силами оппозиции стоят интересы иностранных государств, стремится победить на выборах, которые наблюдатели не считают ни справедливыми, ни свободными, и занять пост президента в шестой раз.

Хотя Лукашенко жестоко подавил многочисленные протесты, которые оживили политическую жизнь Белоруссии этим летом, он дает поблажки Тихановской и ее сторонницам. «Этот «парад демократии’’ не значит, что не будет фальсификации. Очевидно, что при необходимости власти используют любые средства против своих противников, даже прямое насилие», — заявил политолог Белорусского центра европейских исследований Павел Усов, находящийся в Минске. Несколько недель назад Тихановская, в предвыборной программе которой есть пункт, касающийся освобождения всех политических заключенных, отправила своих детей, четырех и десяти лет, за пределы Белоруссии, потому что получила анонимные угрозы. Ее муж Сергей Тихановский был задержан еще в мае. Еще один кандидат от оппозиции Анна Канопацкая прекратила предвыборную кампанию, поскольку, по ее словам, она также получила угрозы в адрес детей.

«Да, сначала мне было страшно», — призналась Тихановская несколько дней назад во время выступления на телевидении. «Я знаю, до какого дна может дойти власть, пытаясь сохранить свое кресло. Но теперь я не боюсь», — отметила кандидат в президенты. «Нынешние власти бесстыдным образом сняли с выборов самых сильных игроков, поэтому мы решили объединиться и показать, что такое женская солидарность», — добавила она. По данным ООН, в Белоруссии, где проживает 9,4 миллиона человек, 34% мест в парламенте занимают женщины. Этот показатель выше, чем в Германии и Великобритании. Однако, согласно последнему докладу структуры «ООН-женщины» за 2019 год, Белоруссия — одна из стран мира, где женщины меньше всего представлены в правительстве.

Лукашенко, который, как и другие государственные руководители этого региона, создал себе образ любезного и всемогущего лидера, уже предлагал изменить Конституцию Белоруссии и включить в нее положение о том, что только те, кто служил в армии, могут выдвигать свою кандидатуру на президентских выборах. В Белоруссии все мужчины обязаны служить. В ответ на это в социальных сетях распространилась фотография с тремя женщинами: Тихановская поднимает кулак вверх, Колесникова складывает сердечко из двух рук, а Цепкало показывает букву «V», которая означает победу или мир. Теперь это символы их предвыборной кампании.

Мария САУКИЛЬО, El País