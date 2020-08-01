Названо несподівану ознаку діабету

Якщо ви почнете несподівано втрачати вагу, це може виявитися попереджувальною ознакою діабету 2 типу, констатують фахівці організації Diabetes UK (Великобританія). Вони розповіли, в якому випадку схуднення може бути пов’язано саме з цим захворюванням.

Діабет 2 типу може бути викликаний порушенням вироблення інсуліну, контролюючого виділення глюкози в кров, або втратою чутливості організму до даного гормону. Експерти попереджають: запідозривши діабет, вкрай важливо якомога швидше поговорити з лікарем і вжити при необхідності терапевтичні заходи. Діабет здатний розвиватися в організмі непоміченим тривалий час, і наслідки цього можуть бути дуже небезпечними, загрозливими для життя.

Класичними ознаками типу 2 типу є втома, відчуття сильної спраги, виділення більшої кількості сечі, ніж зазвичай. Але британськими медиками був названий несподіваний ознака діабету 2 типу, пов’язаний з втратою ваги.

Хворі люди можуть в кінцевому підсумку схуднути, навіть незважаючи на те, що відчувають себе зазвичай голодними і починають їсти частіше”, – попереджають в Diabetes UK.

Лікарі пояснюють, що організм діабетиків, не маючи доступу до достатньої кількості цукру через порушеного виробництва інсуліну, приймається Шукати енергію в інших джерелах. Він починає спалювати жир і м’язи, що і сприяє втраті ваги.

«Ви повинні обговорити з лікарем своє схуднення у зв’язку з можливим діабетом, втративши більше 5 відсотків загальної маси тіла менш ніж за 12 місяців», – радять фахівці.

Вони помічають, що втрачати вагу в деяких життєвих ситуаціях нормально: таке може відбуватися через сильний стрес, який пов’язаний з серйозними змінами звичного життя. Однак вага зазвичай нормалізується, коли життєві обставини стабілізуються.

“Якщо ви починаєте втрачати вагу без будь-якої очевидної причини, це може бути обумовлено патологією. Крім діабету, схуднення викликають деякі види раку, гіперактивна щитовидна залоза, психічні розлади. У рідкісних випадках його провокують захворювання серця або нирок, запальні стани, включаючи артрит”, – застерегли лікарі.