Взрыв в киевской многоэтажке: люди до сих пор без квартир

После мощного взрыва в Киеве в многоэтажном доме на Позняках президент Владимир Зеленский передал нескольким пострадавшим семьям сертификаты и ключи от новых квартир, но люди до сих пор не могут получить свое жилье.

Об этом сообщает «НВ».

Жители дома на улице Соломии Крушельницкой, который значительно был разрушен взрывом, почти каждую неделю собираются около него, чтобы быстрее узнать, как обстоят дела с оформлением документов на новые квартиры. Некоторые из пострадавших до сих пор боятся говорить на камеру.

Марина, у которой в этом доме жили родители, рассказала, что сертификаты на квартиры получила 21 семья, но они не имеют юридической силы. Ни одна семья не может оформить право собственности, так как дома не введены в эксплуатацию.«Сертификат — не свидетельство права собственности, не является выпиской из Государственного реестра недвижимости, это просто на цветном принтере распечатанный листок, где написано о метраже квартиры и фамилия одного из семьи», — сказала Марина.

Семьи, в которых нет ни пострадавших, ни раненых, получили 50 тысяч гривен компенсации. Семьи, где есть погибшие — 100 тысяч гривен. В зависимости от тяжести ранений, другие жители получили от 60 до 70 тысяч. На восстановление документов каждому выделили 2,5 тысячи гривен.По словам пострадавшего Виктора, сейчас 6 или 7 семей живут в интернате. Он отметил, что они готовы ждать, сколько нужно, но с 1 сентября возвращаются дети с родителями, а с 15 августа — преподаватели.

21 июня в многоэтажном доме на Позняках прогремел взрыв, в результате которого обвалились несколько этажей. Погибли пять человек. 25 июня президент Владимир Зеленский вручил пострадавшим первые 12 ключей от новых квартир.30 июня стало известно, что семьи, которым вручили сертификаты, до сих пор не могут попасть в свои новые квартиры. 16 июля сертификаты на квартиры получили еще 5 пострадавших семей.