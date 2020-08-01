У Франції авто врізалося в натовп людей

На сході Франції в ніч на суботу, 1 серпня, автомобіль в’їхав у натовп людей, в результаті чого постраждали 13 осіб.

Про це повідомляють в префектурі департаменту Сона і Луара.

Зазначається, що інцидент стався в районі опівночі в невеликій комуні Вензель. Автомобіль наїхав на людей, що стояли біля одного з барів. Як з’ясувалося, водій був п’яний, його затримали. На місці події працювали пожежники, рятувальники і жандарми.

“Лікарі обстежили 16 осіб, 12 з них отримали легкі поранення, троє перебували в стані шоку, одна дівчина отримала важке поранення ніг, але її життю нічого не загрожує. Всіх цих людей доставили в лікарняний центр”, – йдеться в повідомленні префектури.

🔴 Vinzelles. Une voiture recule dans la foule : 11 personnes blessées https://t.co/TeaCOkHajg pic.twitter.com/0rZzZNVijh

— Le Journal de Saône-et-Loire (@lejsl) August 1, 2020