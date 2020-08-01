Зеленский де-факто передал президентские полномочия Ермаку, который реализует путинский сценарий — эксперт

Все происходящее нынче — это информационный «белый шум», маскирующий наглую агрессию одних и позорную слабость других при подлом попустительстве третьих.

Леонид Кучма покинул «минскую контактную группу». Беда? Или счастье?

Леонид Кравчук вошел в «минскую контактную группу» и Витольда Фокина с собой тянет. Счастье? Или беда?

Дмитрий Козак заявил о выходе из «переговоров в формате советников». Поражение?

Дмитрий Песков заявил о том, что никто ниоткуда не выходит? Победа?

На Донбассе самое масштабное перемирие за всю войну. Но с той стороны продолжают стрелять. Победа-поражение?!

Поймите, все эти телодвижения, надувания щек, выпучивание глаз и прочие коленца в корявом дипломатическом танце, в котором Украину танцует Россия под аккомпанемент Европы, имеют значение не большее, чем шаманские пляски с бубном ради урожая мухоморов.

Владимиру Путину в свое время придумали историческую миссию «собирателя земель русских», в которую он уверовал с фанатизмом перековавшегося чекиста. И он будет любыми способами, не считаясь ни с какими жертвами, возрождать эту монструозную российско-советскую империю с хрустом французской булки.

Стареющий и слабеющий Путин хочет вернуться в прошлое, в свою молодость, а заодно впечататься в учебники истории.

И каким боком на это влияют ничтожные переговоры по Скайпу с марионетками с Донбасса, которые без разрешения Кремля и в сортир не ходят? Да хоть Черчилля с Рузвельтом вместо Кравчука с Фокиным посади в этот Скайп — все равно ничего не изменится!

На сегодня Владимир Зеленский фактически передал свои президентские полномочия Андрею Ермаку. Ермак не видит иного пути к миру, кроме реализации российского сценария: «особый статус Донбасса» в Конституции Украины, полные амнистия и самоуправление боевиков и так далее.

То, что этот сценарий рассчитан на развал Украины с последующим подгребанием обломков под недоимперию, Ермак верить не хочет (ну, или делает вид, что не верит). А Кремль намерен всячески давить на слабую украинскую власть ради реализации своего геополитического имперского плана. Тем более, что «маленькая победоносная дипломатическая война» против Украины пришлась бы Кремлю весьма кстати с учетом тамошних брожений.

Все происходящее нынче — это информационный «белый шум», маскирующий наглую агрессию одних и позорную слабость других при подлом попустительстве третьих.