В оккупированном Донецке горела шахта имени Калинина

Во временно неподконтрольном Донецке горела шахта имени Калинина, — сообщили паблики, освещающие жизнь в ОРДО.

Так, 01.08.2020 произошла чрезвычайная ситуация вследствие пожара в шахте, распространяющегося в пределах одной и более выработок.

Во временно неподконтрольном украинскому правительству Донецке в Калининском районе, ОП «Шахта им. М.И. Калинина» — пожар. В шахте находился 61 человек. Представители незаконных вооруженных фрмирований утверждают, что все поднялись на поверхность, не пострадали.

Восемь спасателей привлечено на тушение и поддержание жизнеобеспечения шахты, из них 5 на аварийном участке.