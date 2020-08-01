Стали известны результаты самой необычной призывной кампании в истории Украины

В ходе весенней призывной кампании на срочную службу в различных подразделениях украинской армии были призваны, как и запланировано, 16460 человек. Всем им сделали тесты на выявление коронавирусной инфекции.

В Украине закончился призыв граждан на срочную военную службу «Весна 2020». Как сообщает пресс-служба Генерального штаба Вооруженных сил Украины на своей странице в Facebook, всего в ходе кампании были призваны и отправлены в войска 16460 человек, из них в Вооруженные силы Украины — 9 тыс. человек; Национальную гвардию Украины — 5460 человек; Государственную специальную службу транспорта — 700 человек; Государственную пограничную службу Украины — 1,3 тыс. человек.

Отмечается, что весенний призыв граждан на срочную военную службу с мая по июль проводился в условиях, связанных с мерами, которые осуществляются в государстве с целью недопущения распространения болезни СOVID-19, вызванной коронавирусом SARS-CoV-2. Всем призывникам перед отправкой в войска с помощью местных государственных администраций проводились соответствующие тесты на выявление коронавирусной инфекции.

Кроме того, молодое пополнение, которое поступало в военные части, в течение двух недель располагалось отдельно от другого личного состава, с целью осуществления их усиленного медицинского наблюдения, контроля и соблюдения мер эпидемиологической безопасности

При этом в Генштабе отметили, что особенностью очередного призыва стала отправка в воинские части призывников в возрасте 18-19 лет только по их собственному желанию (по соответствующим заявлениям) и возможность предоставления отсрочек от призыва на срочную военную службу выпускникам учебных заведений этого года, готовым учиться для получения следующего уровня высшего образования.

Отметим, что эта кампания была необычной. Из-за разгоревшейся эпидемии коронавирусной болезни COVID-19 ее сдвинули на месяц, в связи с чем абитуриентам разрешили отказаться от призыва.

Александр Панько «Фраза»