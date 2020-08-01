В Хабаровске акции протеста продолжаются четвертую неделю

1 августа в Хабаровске прошла очередная акция протеста в поддержку арестованного бывшего губернатора края Сергея Фургала.

Об этом сообщает местное издание DVhab.ru.

Несмотря на ливень, на митинг в эту субботу вышли тысячи хабаровчан с плакатами, призывая власти освободить Фургала или провести открытое судебное заседание. Протестующие прошли по центральным улицам города и собрались на площади имени Ленина.

Как сообщается на городском сайте администрации, в акции сегодня приняли участие около 3,5 тысяч хабаровчан. В мэрии заявили, что акция прошла мирно, как и предыдущие аналогичные мероприятия.

Митинг в поддержку Фургала также прошел во Владивостоке, там собралось несколько десятков человек. Отмечается, что одного активиста задержали.