Малюська презентовал две платные камеры в Одесском СИЗО за почти 1000 гривен в сутки

Министр юстиции Денис Малюська открыл две платные камеры в одесском СИЗО. Одна рассчитана на двоих заключенных, а вторая – для троих.

Об этом министр написал на своей странице в Facebook.

“Дело в том, что весь Киев отдыхает в Одессе, а платных камер там не было. Столичные жители могли чувствовать дискомфорт. Ну а мы клиентоориентированные. Где клиенты – там и мы”, – иронично прокомментировал министр.

Сутки в камере стоят 985 грн, недельное пребывание – 3502 грн, а месяц – 4093 грн.

“И теперь, выезжающим в Одессу, к стандартному набору плавок, солнцезащитных кремов и очков теперь следует добавлять сертификат на платную камеру”, – предлагает министр.

Он добавил, что в Николаеве сегодня также открыли платные камеры. Там стоимость пребывания дешевле. Сутки – 452 грн, неделя – 1540 грн, месяц – 3666 грн.