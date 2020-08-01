Кім Кардашян і Каньє Вест вже рік живуть окремо

З того часу, як репер Каньє Вест оголосив про намір балотуватися в президенти США, його сімейне життя з Кім Кардашян стало приводом для обговорень у ЗМІ. Після скандалу в мережі й емоційного з’ясування стосунків інсайдери розсекретили, що подружжя близько року живе окремо.

Міцний союз Кім Кардашян та Каньє Веста вже давно опинився під загрозою, адже в пари проблеми не лише через президентську кампанію репера. Близько року світська левиця живе у розкішному будинку в Лос-Анджелесі з чотирма дітьми без чоловіка. Впродовж цього часу він перебуває на ранчо в штаті Вайомінг, а нащадків бачить вкрай рідко. Про це інформує видання Us Weekly.

“Каньє перебував у Вайомінгу протягом всього останнього року, а Кім навідувала його приблизно раз у п’ять тижнів й привозила дітей. Вони не проводили час разом, адже він повністю переніс своє життя на ранчо”, – повідомили інсайдери.

Крім того, сама Кім Кардашян з нащадками не надто охоче проводить час з чоловіком, адже вважає, що часте спілкування з Каньє Вестом може негативно позначитися на їхніх дітях – 7-річній Норт, 4-річному Сенті, 2-річній Чикаго та однорічному Псалому. Як мати, зірка хвилюється за психічне здоров’я малюків, батько яких страждає від біполярного розладу. Вона переконана, що реперу потрібно спочатку розібратися в собі, а вже потім повертатися до сімейних обов’язків.

Варто зазначити, що ця інформація з’явилась у пресі після того, як Каньє Вест привселюдно заявив, наскільки важлива для нього підтримка рідних у такий непростий час президентської кампанії. Проте всі попередні заяви суперечать словам репера.

Нещодавно він зізнався, що два роки вимагає розлучення з Кім Кардашян, адже приревнував кохану до 33-річного репера Міка Мілла. Свою тещу Кріс Дженнер артист звинуватив у позиції “білого верховенства” та зізнався, що вона намагалась запроторити його на лікування. Згодом він публічно вибачився перед ними у твіттері, а дружина прилетіла до Вайомінга, аби особисто з’ясувати стосунки.