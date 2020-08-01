В Киеве от коронавируса умерли уже 134 человека

В субботу, 1 августа, в Киеве за последние сутки умерли еще два пациента с подтвержденным коронавирусом. Об этом сообщил мэр столицы Виталий Кличко.

За минувшие сутки, к сожалению, умерли еще два пациента с коронавирусом. Всего за период пандемии 134 летальных случаев. На сегодня в столице уже 8342 подтвержденных случая заболевания COVID-19. Об этом заявил мэр Киева Виталий Кличко.

Статистика смертности от коронавируса в Киеве:

Один 130-й пациент умер от коронавируса 28 июля. Еще два — 29 июля.

Один пациент умер 14 июля. Два пациента умерли 18 июля. 129-й пациент умер 24 июля.

Два человека умерли 6 июля. Три пациента — 7 июля. Еще три человека — 9 июля, и 2 смерти — 11-го.

Две смерти — 29 июня. Три человека умерли 2 июля. Еще один человек умер 3 июля. И два — 4 июля.

Сразу три смерти 23 июня. Еще один пациент умер 26 июня. 4 человека умерли 28 июня.

18 июня умер один человек. 19 июня- еще одна смерть. Один умер — 20 июня. 98-я смерть — 21 июня.

14 июня — умер один человек. 15-го — две смерти. Два человека умерли 16 июня. Два — 17-го.

10 июня — одна смерть. 11 июня — умерли 4 человека. 12 июня — еще одна смерть, и две — 13 июня.

6 июня — две смерти. Еще две смерти — 7 июня. и два человека умерли — 9 июня.

5 июня впервые за все время борьбы с коронавирусом в столице умерли за сутки 4 пациента.

еще одна смерть — 29 мая. И один умер— 30 мая. 1 июня — два пациента. 69-й летальный — 2 июня.

25 мая — еще одна смерть. И 26 мая умер один из пациентов. Сразу три летальных случая — 27 мая.

21 мая снова три смерти. Еще один человек умер 22 мая. 24 мая стало известно о смерти 59-го человека.

Снова три летальных случая 19 мая. И два — 20 мая. Всего на этот день — 54 смерти.

3 человека умерли 17 мая. И еще одна смерть — 18 мая.

15 мая умер 43-й пациент с коронавирусом. 16 мая — еще две смерти — уже 45 летальных случаев.

13 мая за сутки еще два летальных случая. еще две смерти 14 мая. Итого уже 42 летальных случая.

12 мая умер еще один человек. Итого — 38 смертей среди пациентов с коронавирусом.

10 мая стало известно, что за последние сутки еще сразу три смерти среди пациентов с коронавирусом.

9 мая стало известно об еще двоих смертях среди пациентов с коронавирусом.

8 мая за сутки было рекордное количество летальных случаев — умерли три человека.

7 мая стало известно, что за сутки умер еще один человек с коронавирусом.

3 мая умер еще один пациент с диагнозом коронавирус. 4 мая мэр объявил об еще одной смерти среди пациентов с коронавирусом. о 28-м летальном случае рассказал мэр 5 мая.

30 апреля мэр сообщил о двадцать пятом смертельном случае.

26 апреля количество смертей увеличилось до 22-х. Одна смерть — 27 апреля. И еще одна — 29 апреля.

21 апреля еще два летальных случая. Еще одна смерть — 23 апреля. 25 апреля 21-я смерть.

20 апреля в Киеве еще два летальных случая. 19 апреля на Пасху — 13-й летальный случай.

16 апреля стало известно о 12-м летальном случае. 15 апреля умер одиннадцатый человек.

14 апреля умер мужчина, ему было 42 года. Это монах Почаевской Лавры.

11 апреля — 7-й случай смерти от коронавируса. 13 апреля умерли еще два человека.

Шестой — 9 апреля. 5-й летальный случай — 7 апреля. Умер мужчина 36-ти лет.

4-й случай был 5 апреля, умер мужчина, ему был 71 год, и 2 человека умерли 3 апреля.

Первый летальный случай зафиксировали 2 апреля. Мужчине было 70 лет.

Отметим, что в статистике смертности, которую ежедневно предоставляет КГГА, была ошибка. Как подтвердили Информатору в мэрии — сейчас выясняют, в какой их дней была упущена информация для ежедневного отчета по количеству летальных случаев. Именно поэтому по состоянию на 20 апреля — было всего 15 смертей, а с учетом двух летальный случаев на 21 апреля — в сумме стало 19.