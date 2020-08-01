Трамп считает, что Китай должен заплатить за распространение в мире COVID-19

Президент США Дональд Трамп обвиняет Китай в пандемии коронавируса в мире и считает, что за это необходимо заплатить.

Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу Белого дома.

«Я хочу, чтобы наш народ мог жить и жить хорошо, потому что это не его вина, что Китай принес эту пандемию. Это вина Китая», — заявил Трамп.

Американский президент считает, что Пекин заплатит за распространение коронавируса в мире.

«И, может быть, они (заплатят)», — добавил Трамп.