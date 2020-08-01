У Дніпрі двоє неповнолітніх “замінували” магазин

Поліція Дніпра встановила особи двох неповнолітніх хлопців, які «замінували» торговельний заклад.

31 липня близько 19:30 до поліції надійшло повідомлення про замінування магазину на бульварі Слави у Соборному районі міста. Рятувальники евакуювали близько 40 людей з приміщення. Під час обстеження вибухових та небезпечних предметів виявлено не було. Поліція встановила осіб, які телефонували. Ними виявились двоє підлітків – 14 та 15 років, – повідомляє УНІАН.

Правоохоронцями вирішується питання про притягнення батьків неповнолітніх до адміністративної відповідальності за ст. 184 Кодексу України про адміністративні правопорушення (“невиконання батьками або особами, що їх замінюють, обов’язків щодо виховання дітей”). Санкція статті передбачає попередження або накладення штрафу від 50 до 100 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян (від 850 грн до 1700 грн).