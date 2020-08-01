ВООЗ: наслідки пандемії будуть відчуватися десятиліттями

Глава Всесвітньої організації охорони здоров’я Тедрос Адханом Гебрейесус заявив, що наслідки пандемії коронавірусу будуть відчуватися протягом десятиліть.

Повідомляє портал АНТИКОР з посиланням на ЗМІ.

Пряма мова: «Пандемія – це криза в галузі охорони здоров’я, яка трапляється раз на століття, і її наслідки будуть відчуватися протягом десятиліть».

Він нагадав, що півроку тому ВООЗ через коронавірус оголосила надзвичайну ситуацію в галузі громадської охорони здоров’я, що викликає міжнародну стурбованість. При цьому глава ВООЗ зазначив, що на той момент було зафіксовано менше 100 випадків коронавірусу і жодного летального результату за межами Китаю.

За час пандемії у світі зареєстрували 17,8 млн випадків захворювання, більше 680 тис. осіб померли, 11 млн осіб одужали.