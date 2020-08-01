В Украине хотят взимать налоги на аренду квартир по-новому: что стоит знать о проекте «Слуги»

В Украине налог на аренду квартир предлагают сократить в два раза – до 9%. С таким предложением выступило несколько нардепов от «Слуги народа» (законопроект №3928). Они уверены: такое новшество позволит вывести рынок, который на 90% скрывается от налогооблажения, из тени.

О том, почему украинцы не платят налоги с аренды и как исправить ситуацию.

Теневая квартира: почему правила работают не для всех

Главное:

около 90% рынка аренды находится в тени;

по закону с прибыли от аренды нужно заплатить 18% НДФЛ и 1,5% военного сбора;

если зарегистрироваться в качестве физлица-предпримателя, вместо 19,5% нужно будет платить всего 5% плюс 1039 грн ЕСВ в месяц.

Законопроект №3928 разработали «слуги народа» Ирина Аллахвердиева и Алексей Ковалев. Документ содержит всего лишь одну норму: вместо 18% взимать с дохода от аренды недвижимости 9%. Oбозреватель попытался связаться с парламентариями, однако в связи с сезоном отпусков они оказались недоступными.

Просто так заставить все начать платить налог невозможно, уверен президент Ассоциации экспертов недвижимости Юрий Пита. Владельцы квартир годами не платили и сейчас объяснить им, почему вдруг надо платить, сложно.

«Собственника, который 10 лет сдает и не платит налоги, заставить начать платить очень сложно. Почти невозможно. Обольщать себя тем, что рынок прям выйдет из тени, сложно. Но снижение налогов как минимум уменьшит теневой рынок. Клиенты, которые сдают в аренду, честно говорят, что не готовы платить 19,5% налога. Они считают, что это достаточно большая сумма», – рассказал президент ассоциации.

У Юрия Питы также есть свои клиенты, которые сдают квартиры. Всем им он советует либо открыть ФЛП, либо раз в год заполнить в налоговую декларацию и выполнить свое обязательство. Многие, уверяет риелтор, к таким советам прислушиваются.

«Мы не можем контролировать, заплатил человек налог или нет. Но как минимум объяснить, почему нужно платить, должны», – говорит Пита.

В Ассоциации риелторов соглашаются, что львиная доля рынка находится в тени и ситуацию нужно исправлять. Вот только как это сделать – большой вопрос. Начать стоит, говорит эксперт, со снижения налога. А вот дальше проконтролировать, заплатил налог человек или нет, очень сложно. Чтобы проверить, это нужно делать «контрольную закупку», арендовать жилье, жить в нем, исправно платить и через год прийти с проверкой и убедиться, заполнил ли владелец годовую декларацию о доходах и уплатил ли налог.

«Те, кто помоложе, пытаются зарегистрироваться в качестве физлица-предпринимателя и платить 5%. Для них это достаточно комфортная сумма налога. А те, кто не хочет открывать ФЛП, это в основном пожилые люди, работают в тени. Если уменьшить налог, даже те, кто не предприниматели, возможно, готовы будут платить. 5% платят легко. На какую сумму снизить налог, вопрос сложный», – добавляет Пита.

К чему приводит тень:

бюджеты городов и страны теряют миллионы гривен ежемесячно;

из-за отсутствия контроля и понятного регулирования сферы, распространены случаи мошенничества, а права арендаторов нарушают.

Свой рецепт есть и у нардепа от «Слуги народа» Дмитрия Наталухе. Он вместе с соавторами зарегистрировал законопроект №3618, который предполагает, что сдавать или продавать жилье можно будет только после того, как данные о нем внесут в специальный реестр. В комментарии OBOZREVATEL политик объяснил: больше всего требований будет к риелторам: законопроектом предусмотрено создание единой федерации, куда привлекут всех желающих риелторов. Именно эта федерация будет выдавать сертификаты, которые дадут возможность работать на рынке недвижимости.

«Нужно обезопасить украинцев, которые снимают и покупают жилье (с помощью доступа к информации о недвижимости), и обязать риелторов нести ответственность за нарушения закона», – говорит Наталуха.

Детенизация может повлиять на цены?

Риелтор Максим Бабуряк уверен: если все арендодатели начнут платить налоги, это отобразится и на месячных платежах. «Сами, разумеется, все затраты арендодатели нести не будут. Как и в любой другой ситуации, решение будут принимать исходя из договоренностей между арендатором и арендодателем. Но, думаю, пока об этом говорить слишком рано», – рассказывает Бабуряк.

Если резко повысить цены, добавляет эксперт, упадет и спрос на жилье. Уже сейчас в Киеве соотношение средней зарплаты и стоимост

и аренды однокомнатной квартиры практически один к одному. Это значит, что работающему человеку нужно отдать всю свою зарплату, чтобы жить в арендованном жилье, поясняет аналитик.

К примеру, в Берлине средняя стоимость аренды составляет 36% от средней зарплаты (по данным cервиса Numbeo). А в Украине – больше 100%. Несмотря на относительно маленькие зарплаты, цены на жилье достаточно высокие.

Украинцы не платят налоги не только с аренды квартир. Уровень теневой экономики – один из самых высоких в Европе. И если в развитых странах стыдно уклоняться от своих обязательств, то в Украине же этим мало кого удивишь. И снижение налогов без усиления контроля может привести не к детенизации, а к сокращению поступлений в бюджет.