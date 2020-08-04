Смертельное ДТП под Киевом: водитель под наркотиками вылетел на встречную полосу, есть жертвы

В понедельник, 3 августа, на трассе под Киевом по направлению из Крюковщины на Тарасовку, в Киево-Святошинском районе, произошло смертельное ДТП.

В результате аварии один человек погиб, еще четверо пострадали. Фото с места события опубликовал Telegram-канал dtp.kiev.ua.

В полиции отметили, что водитель автомобиля BMW, предварительно под воздействием наркотиков, на большой скорости вылетел на встречную полосу и врезался в автомобиль Skoda. Пассажир BMW погиб моментально, так как основной удар во время столкновения пришелся на правую сторону авто. Водитель и пассажиры Skoda попали в больницу с травмами. Их автомобиль после ДТП превратился в груду метала.

На месте происшествия присутствовало 3 экипажа скорой помощи и один экипаж полиции. Экспертиза должна еще проверить, были ли в крови водителя BMW наркотические вещества. В таком случае, водителю грозит уголовная ответственность, так как по его вине погиб человек.