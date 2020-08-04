Повінь – зміна системи

Menu
Close

Радник глави ОП Подоляк розповів, як готує темники для “слуг народу” перед прямими ефірами

04.08.2020

Антикризовий консультант голови Офісу Президента Михайло Подоляк розповів, як готує нардепів “Слуги народу” до прямих ефірів.

Про це він заявив в інтерв’ю “Радіо Свобода”.

Подоляк назвав підготовку нардепів монобільшості до прямих ефірів на телебаченні “модерацією”. “Це не функція начальника, який сидить і каже “йди зроби”.

Модерація – значить самому отримати все звідусіль, всю інформацію – негативну, позитивну – потім цю інформацію продумати, напрацювати тези – “темники” їх люблять називати. Ні, насправді це тези, які в короткій формі викладають”, – пояснив Подоляк. За його словами, він пише 3-4 тези в телефоні і надсилає нардепам.

“Я взагалі прихильник психологічної роботи. Я хочу, щоб людина прийшла – і я хочу з нею розмовляти на певну тему. На тему, яка мені потрібна в ефірі або в порядку денному інформаційному.

Вона приходить і каже – і я бачу, в чому в неї є проблема, що розуміє, чого не розуміє. І тоді я намагаюся підказати. Якщо ти бачиш, що людина не потягне обговорення про енергетику, про конфлікт двох олігархів з державою – як ти її пошлеш? Щоб що? Щоб вона про собак сказала: продавайте собак і платіть за електроенергію або, там, за що там платити треба?” – додав Подоляк.

На запитання, кого він готує, радник голови Офісу Президента відповів: “Усіх”, але відмовився називати конкретних людей, яких консультує. Водночас Подоляк наголосив, що не готує “слуг” до місцевих виборів. Щодо нардепа Миколи Тищенка Подоляк сказав: “Він же у нас не був спікером, який має коментувати глобальні теми”. Те, що Тищенко – кум Єрмака, за словами Подоляка, його як консультанта не стосується: “Тут не можна попросити”.

Читайте також:   Меркель анонсувала «Нормандський формат» в Парижі

 

Залишити відповідь

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься. Обов’язкові поля позначені *