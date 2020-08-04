Беларусь объявила срочные сборы резервистов на границе с Россией

Министерство обороны Беларуси заявило о проведении военных сборов для резервистов в Витебской области на границе с РФ. Об этом сообщает Интерфакс.

Пресс-секретарь Минобороны Наталья Гаврусик заявила, что военные сборы в Витебской области начнутся 11 августа. По ее словам, в рамках текущей работы проводится и уточнение документов военнообязанных. Таким образом, получение повестки еще не означает призыв на сборы.

Следует отметить, что военнообязанные должны явиться в пункты сбора 10 августа, то есть на следующий день после голосования на президентских выборах.