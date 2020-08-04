Київського чиновника затримали на хабарі 200 тисяч гривень

Співробітники СБУ і Нацполіції у вівторок, 4 серпня, затримали службовця київської облдержадміністрації при отриманні хабара в 200 тис. грн.

Про це повідомив офіс генерального прокурора.

За його даними, інженер з технічного нагляду департаменту регіонального розвитку київської ОДА вимагав 200 тисяч грн за підписання актів приймання виконаних робіт на будівництві однієї зі шкіл в Київській області.

У рамках розслідування даного провадження проводяться обшуки в департаменті регіонального розвитку київської облдержадміністрації.