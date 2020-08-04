Квартира бориспольского розбийныка: скандальный секретарь горсовета Годунок купил шаровую квартиру

В июле 2015 года ЧАО «Агробудмеханізація» реализовала некой Надежде Годунок квартиру, площадью 80 м.кв., которая находится по улице Шевченко 165-а в Борисполе (жилой комплекс «Левада», Киевская область).



«Агробудмеханізація» — довольно известная строительная компания в Борисполе, а указанная квартира принадлежала ей согласно свидетельству о праве собственности №27475508. Его выдала Регистрационная служба Бориспольского межрайонного управления юстиции Киевской области.

Договорная цена за данную квартиру составила лишь 145 тыс. гривен, что на момент сделки было эквивалентом $6,6 тыс. Что, конечно, и рядом не было с реальной стоимостью недвижимости на данном объекте (кирпичный дом): на текущий момент квартиры там реализуются в рамках 13-16 тыс. гривен за 1 м.кв.

То есть стоимость аналогичной квартиры в ЖК «Левада» превышает 1,2 млн гривен. А указанные в договоре 145 тыс. гривен — формальный ценник, который позволяет минимизировать налоги. Еще он свидетельствует о злоупотреблениях.



Надежда Годунок является супругой скандального секретаря Бориспольского городского совета — Ярослава Годунка, которого год назад Президент выгнал с совещания, и у которого в 2002 году была судимость за участие в квартирных кражах.

На лицо факт занижения стоимости квартиры в угоду секретаря Бориспольского городского совета, с определенной целью, которую стоит расследовать правоохранительным органам. После чего он должен указать реальную стоимость объекта в своей декларации.

Кстати, Годунок владеет не только этой квартирой, но и другими объектами недвижимости:

4 квартиры: три в Киеве (на 61 м.кв., 57 м.кв. и 56,7 м.кв.) и одна в Борисполе (вышеописанная);

недостроенный жилой дом на 60 м.кв. в Яготине;

АЗС в Борисполе на 136 м.кв., которая была приобретена в 2013 году по нереальной цене 52 тыс. гривны;

3 земельных участка в Киевской области: Яготинский район (22300 м.кв., 1000м.кв.), а также в Борисполе (1000 м.кв. оформленный в 2011 году за 94 тыс. гривен);

Еще Годунок задекларировал неплохой автопарк:

грузовые/пассажирские автомобили: БАЗ (А079.14) 2012 года выпуска, КрАЗ (65053) 2007 г.в., МАЗ (5433) 2002 г.в.;

легковой автомобиль Volkswagen Polo 2012 г.в., приобретенный в 2019 году за 230 тыс. гривен.

При официальной зарплате Ярослава Годунка в 552 тыс. гривен, его семья в 2019 году владела очень неплохими сбережениями на банковских счетах:

1,4 млн гривен;

$32 тыс.,

€4 тыс.

К тому же семейство Годунка хранит наличными:

670 тыс. гривен;

$45 тыс.;

€3,5 тыс.

Это все при общем годовом доходе (аренда имущества, проценты, матпомощь) в 828 тыс. гривен и расходах на вышеперечисленные активы.

Совершенно очевидно, что получаемых доходов не хватило бы на покупку квартир, земли, дома, АЗС и прочего. Особенно, если бы на все указывались настоящие цены, а не заниженные для ширмы.

Понятно, что декларация Ярослава Годунка давно нуждается в тщательной проверке. Равно как и лица/организации, которые подписывались под вышеупомянутыми ценниками на имущество.

dubinsky.pro