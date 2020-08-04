Назвали лучшие б/у автомобили с большим пробегом

При выборе автомобиля в первую очередь стоит обратить внимание на его вид и поинтересоваться, не бывал раньше он в ДТП.

Немногим автомобилям удается сохранить качество с годами, а их ремонт будет настоящим ударом по кошельку, в связи с чем покупатель заинтересован в том, чтобы транспорт с большим пробегом был надежным.

Как известно, на вторичном рынке всегда можно было выбрать для себя автомобиль за сумму, которая будет в разы меньше, чем та, которую придется выложить за новый транспорт из автосалона.

Эксперты составили рейтинг ТОП-15 лучших б/у авто с большим пробегом.

Стоит отметить, что при составлении рейтинга использовали индекс надежности Warranty Direct, где 100 — средний показатель, менее 100 — высокий показатель надежности, а выше 100 — склонность к проблемам. При подсчете индекса учитывается общее количество случаев, когда авто вышло из строя, затраченное время на ремонт, стоимость ремонта, средний возраст и пробег.

Итак, какие б/у автомобили выбрать в этом году?

Hyundai i10;

Ford Ka;

VW Polo;

SEAT Ibiza;

Mazda MX-5;

BMW 2 Series;

Honda CR-V;

Skoda Kodiaq;

Volkswagen Golf;

Honda Civic;

Ford C-Max;

Honda Insight;

Toyota Prius;

Suzuki Jimny;

Lexus RX.

: autotheme.info