Назвали лучшие б/у автомобили с большим пробегом

При выборе автомобиля в первую очередь стоит обратить внимание на его вид и поинтересоваться, не бывал раньше он в ДТП.
Немногим автомобилям удается сохранить качество с годами, а их ремонт будет настоящим ударом по кошельку, в связи с чем покупатель заинтересован в том, чтобы транспорт с большим пробегом был надежным.
Как известно, на вторичном рынке всегда можно было выбрать для себя автомобиль за сумму, которая будет в разы меньше, чем та, которую придется выложить за новый транспорт из автосалона.
Эксперты составили рейтинг ТОП-15 лучших б/у авто с большим пробегом.
Стоит отметить, что при составлении рейтинга использовали индекс надежности Warranty Direct, где 100 — средний показатель, менее 100 — высокий показатель надежности, а выше 100 — склонность к проблемам. При подсчете индекса учитывается общее количество случаев, когда авто вышло из строя, затраченное время на ремонт, стоимость ремонта, средний возраст и пробег.
Итак, какие б/у автомобили выбрать в этом году?
Hyundai i10;
Ford Ka;
VW Polo;
SEAT Ibiza;
Mazda MX-5;
BMW 2 Series;
Honda CR-V;
Skoda Kodiaq;
Volkswagen Golf;
Honda Civic;
Ford C-Max;
Honda Insight;
Toyota Prius;
Suzuki Jimny;
Lexus RX.
: autotheme.info