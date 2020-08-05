Портрет квасного ура-патріота. П’ять ознак

Здрастуйте, дорогі передплатники і гості каналу! Сьогодні поговоримо про таке явище, як “квасний” патріотизм і складемо портрет типового ура-патріота, використовуючи п’ять ознак, що яскраво характеризують цього персонажа.

Що взагалі таке “квасний”, або ура-патріотизм? Вікіпедія дає визначення:

Квасний патріотизм (лапотный патріотизм, ура-патріотизм) – іронічне вираження в російській мові, означає безумовне вихваляння всього вітчизняного. Протиставляється справжнього патріотизму, допускає визнання і неприйняття негативних рис своєї держави, а також боротьбу з ними.

Прошу звернути увагу на останню літеру “і” в цитаті, яка говорить, що боротися треба саме з негативними рисами держави, а не з ним самим. Це важливо.

Загалом, квасний “патріот” сліпо вірить державі і підносить все вітчизняне, закриваючи очі або відверто ігноруючи те сумнівне і недобре, що є або відбувається в рідній країні.

Отже, ось вам п’ять обіцяних ознак-установок цього квасного патріота:

1. Плутати велич з величиною

Цей пунктик “болить” у багатьох наших співвітчизників, які досі відчувають фантомні болі за розвалився СРСР. Разюче, що багато людей досі вважають, що чим більша територія, тим сильніше і могутніше своя країна! Ніби на дворі вісімнадцяте століття, а не двадцять перший. Як живеться людям на цій землі, що у них відбувається – це вже інше питання, адже головне – Велич, яке вимірюється величиною. В нашій державі навіть є традиція: з’явилися гроші, створюємо щось колосальне та помпезне, а про якість і практичність подумаємо потім. Приклади – московське метро часів товариша Сталіна і Сочинська олімпіада. Хоча в першому випадку про якість все-таки подумали серйозно.

2. Плутати єдність духа з колективною смородом

Про це ще Фазіль Іскандер говорив, сформульовано з його знаменитої цитати:

Бувають часи, коли люди приймають колективну сморід за єдність духа.

Сумний приклад в нашій історії, що характеризує це твердження. Так звані радянські “патріоти” люто заперечують масові репресії 1937-1938 років і шанують їх “винахідника” товариша Сталіна, паралельно оплевывая покійного Солженіцина. Це ж дуже зручно шанувати “вождя народів”, коли зовсім не ти і не твої родичі “піднімали країну” з киркою в руках на безкрайніх просторах СРСР, харкаючи своїми зубами і табірної пилом. Хоча шановний в середовищі ура-патріотів пан президент Путін, як і в минулому підшефна ФСБ, зовсім не заперечують факту урочистості смерті і страждань в тридцяті роки минулого століття, АЛЕ зовсім упоротые “квасники” навіть і цього не хочуть чути. Колективна сморід і політична істерика тридцятих є наслідок тваринного страху, диктує людині голосно бажати смерті “ворогам”, щоб самому не опинитися за колючим дротом або в ямі з дев’ятьма грамами свинцю в потилиці. Мою родину, на жаль, не оминула каток репресій, тому я відчуваю стійке відраза до таких “товаришам”, які свідомо заперечують і обеляют злодіяння тих лихих років в нашій історії. Цього не можна забувати ніколи, щоб той пекло не повторився.

3. Агресивно ставитися до будь-якої критики

Саме так, взагалі до будь. Наприклад, розкажи про пальмову олію в “російському сирі”, а у відповідь почуєш “ти ненавидиш все російське, тому що ти – русофоб”. Якщо ти засумнівався в штучному роздмухуванні бюджету на олімпіаду в субтропічному Сочі, тоді готуйся почути побите “не треба позбавляти людей свята!” А от критика нашого великого “обнулителя конституції” взагалі сприймається квасними патріотами як особиста образа, що вимагає, не побоюся цього слова, відплати! До речі, лайливі “патріотами”слова на кшталт “лібераст” або “русофоб” в останні роки набули сенс “має власне і незалежну думку людей”.

4. Безумовно вірити всьому, про що мовить телевізор

Ага, хохли вже зовсім оборзіли, прокляті США і “Гейропа” сплять і бачать як нас, незалежних, поневолити і хапнути наші нафта та газ, а ось братської Сирії треба обов’язково допомогти! Братській Сирії. Які нафіг вони нам брати? Та яка різниця, якщо по телевізору сказали, що вони нам – брати, значить – брати! Переглядаючи телепрограми складається стійке відчуття, що в Росії проблем вже майже і немає, зате скільки їх межами нашої Батьківщини! Особливо Україна, ось у ній сконцентрувалися всі наші болі і страждання, інакше навіщо їй приділяють СТІЛЬКИ ефірного часу?? Ну чому багато наших співвітчизників так сліпо вірять зомбоящику? Тут напевно кілька причин:

Відсутність критичного мислення.

Радянська спадщина і звичка черпати новини виключно з телека.

Мерзенна геббельс-пропаганда, вміло полощущая мозок довірливому населенню.

Для ура-патріотів, уважно слухають програму “Солов’їний послід”, вимкнути телевізор – це все одно як прокинутися в Матриці.

5. Нескінченно придумувати все нових і нових ворогів, однак захищати буде лише тільки локшину на своїх вухах

Цей пункт покликаний описати таке явище, як “диванні війська”. За останні роки кількість “ворогів Росії” (з міркувань ура-патріотів) тільки зростає і взагалі вони заважають жити трудовому народу! Коли в ходу був вислів “ворог народу”, яке в “темні роки” Радянського Союзу довелося до двору, а ось зараз цих “ворогів” набрався цілий звіринець:

Русофоби

Ліберали

П’ята колона

Хохли

Пендосы

Гейропа

Зрадники з видом на проживання в іншій країні

Туристи, мотающиеся закордон, а не в Крим

І ось, наша диванна піхота готова всіх порвати і знищити, особливо після прийому на груди дешевої “вогненної води”. Проте в реальному світі ці діячі нікуди далі своїй сірій вулиці не побіжать, але свою рідну локшину на вухах вони будуть захищати до хрипоти…! Чому так?

Пояснення замість висновку

Справа, мабуть, в простий побутової психології. Людина розумний, сильний і діяльний сам керує своїм життям і всі промахи і невдачі приписує собі, повністю несучи за них відповідальність. Людина ж слабка, “жертва обставин”, постійно нарікає на інших “поганих” людей, на державу, на погоду… Коротше винні всі, але тільки не він.

Так і у наших квасних ура-патріотів. У всіх бідах країни винні придумані вороги і хто завгодно, але тільки не вони самі з керівництвом держави. Дуже вони люблять кричати: валіть з країни! Чемодан-вокзал-Європа! Без вас повітря буде чистішим!

Не буде. Без думаючих і рефлексує людей, справжніх патріотів своєї країни, які не шукають винних, а самі думають, що потрібно країні, Батьківщина просто загнеться. Пошуки винних і крикливі гасла не врятують. Тільки розумні дії без оглядки на “винних” приведуть нашу країну до процвітання.