Собака угнала авто и целый час ездила по кругу

В США водитель оставил пес в салоне автомобиля, а тот решил немного «покататься».

Удивлению хозяина не было предела, когда он увидел, как машина с питомцем внутри колесит по кругу. Скорее всего животное что-то нажало, и авто поехало.

На место оперативно прибыли полицейские и сотрудники спасательной службы.

Спустя час таких «покатушек» автомобиль был остановлен. За все это время транспортное средство столкнулось лишь с почтовым ящиком и мусорным ведром. К счастью, обошлось без пострадавших.

По словам соседки, ставшей невольной очевидицей события, собака должна получить водительские права, поскольку ездит лучше многих опытных водителей.

Соответствующее видео набрало немалую популярность среди пользователей Сети.

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: avtoblog.ua