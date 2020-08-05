«Вище 100 за долар»: Рублю передбачили новий обвал

(Блумберг) — Рубль, показав найгіршу динаміку серед валют країн у минулому місяці, за останні 10 років лише двічі зміцнювався до долара за підсумками серпня.

Додатково до сезонним факторам госооблигации в цьому році втрачають привабливість на тлі планів розміщень Міністерства фінансів, наближення кінця циклу пом’якшення Банку Росії і посилення санкцій риторики.

Що чекають учасники ринку:

Росбанк: Нестабільний місяць

“Російські фінансові активи входять у серпень – історично нестабільний місяць – дуже некомфортному становищі, – каже голова відділу досліджень ПАТ “Росбанк” Юрій Тулінов. – Тим більше новинний потік перед виборами президента в США буде додавати невизначеність”

“Поки ж найбільш вірогідний сценарій на серпень – тимчасовий перехід рубля в зону нижче 75 за долар і подальше підвищувальний тиск на криву ОФЗ, насамперед, на ділянці 5-10 років”

“Найдовші папери вже дають 170 базисних пунктів премії над ключовою ставкою ЦБ і виглядають привабливо за ціною. Але хто їх купить?”

Арикапитал: Погіршення кон’юнктури

“Ми чекаємо ослаблення рубля до 77-80 за долар до кінця року, але у разі погіршення кон’юнктури на глобальних ринках і зниження цін на нафту, можемо побачити цей рівень вже в серпні”, – написав портфельний керуючий УК “Арикапитал” Олексій Третьяков

“Побоювання санкцій можуть викликати продажу іноземними власниками ОФЗ, до чого будуть особливо чутливо довгі папери. Думаю, що цілком можливе зростання прибутковості по 10-річним ОФЗ з 5,9% річних до 6,5%. У випадку більш сильного зростання прибутковості, думаю, що на підтримку ринку прийдуть внутрішні інституційні інвестори і банки”

Ощадбанк УА: Низькі ставки розбудять апетит

“Сезонні фактори традиційно грають проти рубля: настає сезон дивідендних виплат, до того ж відкриття кордонів та скасування обмежувальних заходів можуть призвести до зростання імпорту, – повідомив портфельний керуючий АТ “Сбербанк Управління Активами” Дмитро Постоленко в коментарях, переданих через прес-службу. – Як наслідок, попит на валюту перевищить пропозицію”

“В цих умовах нам перш за все подобаються корпоративні папери з широкими спредами до ОФЗ. При низьких номінальних ставок локальні учасники будуть все охочіше брати на себе кредитний ризик. У результаті до кінця року спреди корпоративних паперів до ОФЗ можуть знизитися”

“Після недавнього ослаблення валют країн операції carry trade знову можуть стати популярні при перших ознаках розвороту рубля по відношенню до долара. В зв’язку з цим діапазон доходності по довгих ОФЗ на рівні 6,30-6,50% річних для нас є цікавим для покупки”

ITI Capital: Відкат змінить ‘медовий місяць’

“Серпень можна умовно поділити на дві частини: перша буде волатильною, так як на локальному рівні проти рубля грають відсутність продажів експортерів і підвищений валютний попит в розпал дивідендного періоду, – сказав по телефону інвестиційний стратег ITI Capital Іскандер Луцько. – А на глобальному – санкційні розмови, які сильно турбують міжнародні фонди на очікуваннях перемоги демократів в США”

“Негативна динаміка продовжиться до середини місяця, коли завершиться дивідендний сезон, при цьому рубль навряд чи опуститься нижче 75 за долар. Потім можливий розворот ситуації, так як вірогідні позитивні новини про боротьбу з пандемією, що стосуються розробки вакцин”

“Більш ймовірно, що до кінця серпня рубль зміцниться до 69-70 за долар. В кінці серпня – початку вересня для російських активів можливий “медовий місяць”, а в жовтні – новий негативний виток напередодні виборів в США і можливої перемоги Байдена”

1.618 Capital: Росію варто продавати

“Ми очікуємо різкого ослаблення рубля найближчим часом”, – відзначає партнер 1.618 Capital AG Валентин Єгоров, який бере участь в управлінні активами на $300 мільйонів. – Короткострокова мета по рублю 75-80/$, середньострокова мета – добре за 100 рублів”

Основні причини обвалу: величезний бюджетний дефіцит у зв’язку з закриттям економіки під час епідемії; проблеми з доларовою ліквідністю через обвал експортної виручки і зростання інтенсивності виведення капіталу з країни”

©2020 Bloomberg L. P.