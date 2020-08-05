Китай почав будівництво ще семи лабораторій з небезпечними вірусами

У Китаї до 2026 року будуть побудовані ще сім лабораторій, що мають право працювати з самими небезпечними патогенами.

У статті заступника директора Уханьского інституту вірусології Китайської академії наук, доктора чжиміна (liu zhiming) Юаня в журналі ScienceDirect йдеться про національну програму Китаю по створенню біолабораторій самого високого рівня захисту – BSL-4.

Програма створена у зв’язку з тим, що китайські регіони все частіше стикаються зі смертельними інфекційними захворюваннями.

Одну з лабораторій зведуть в районі Харбіна, там зосередяться на дослідженнях захворювань, що передаються від тварин до людини.

У південно-західному Китаї (провінція Юньнань) створять центр біологічної безпеки, який займеться експериментами по інфікуванню нелюдських приматів (всі примати, окрім людини).

На півночі країни Китайський центр по контролю і профілактиці захворювань створить лабораторію високого рівня захисту для боротьби з інфекційними захворюваннями та їх профілактикою.

Після цього буде розглянуто будівництво інших об’єктів максимального биоконтроля на півдні, сході і північному-заході Китаю у відповідності з внутрішніми і міжнародними вимогами.

«Спеціальні дослідницькі споруди будуть також побудовані в інститутах, які працюють у спеціальних областях (глибоководні, космічні, полярні та інші спеціальні середовища)», – пише Юань.

Що стосується флагмана цієї роботи – Уханьський національної лабораторії біобезпеки, розташованої в провінції Хубей (центральний Китай), то вона буде продовжувати дослідження високопатогенних мікроорганізмів, а також здійснювати функції міжнародного співробітництва, зокрема приймати делегації ВООЗ.