Попалася на гачок велика риба втопила рибака в Закарпатті

В Іршавському районі Закарпатської області загинув рибалка — причиною його смерті стала велика риба, що потрапила на гачок.

Як повідомляють в обласному главку Держнс, надзвичайна ситуація з рибаком сталася на озері біля села Горбок.

«За словами очевидців, один чоловік ловив рибу. На гачок потрапила велика рибина, яка потягла рибака за собою у воду. Він втратив рівновагу і потонув. Глибина водойми в цьому місці становила 4 метри», — повідомляють рятувальники.

Водолази обстежили водойма, і знайшли тіло рибалки. Загиблим виявився житель Мукачева.

В надзвичайній службі зазначають, що на 4 серпня у Закарпатській області зареєстровано 20 смертельних випадків на воді, в той час як роком раніше їх було 18. Всього в 2019 році на водних об’єктах краю загинуло 29 громадян.