Саакашвілі заявив, що Грузія може зникнути, як країна

Голова виконавчого комітету реформ України, колишній президент Грузії Міхеїл Саакашвілі переконаний, що його персона не зникне з європейських радарів, а від Грузія з цієї точки зору знаходиться у великій небезпеці.

Про це він заявив в інтерв’ю TV Pirveli, обговорюючи майбутні вибори, — передає УНН.

“Я можу стати кандидатом на пост прем’єр-міністра в найбільшій країні Європи. Ви можете ознайомитися з українською пресою і переконатися в цьому. У мене дуже важлива роль в Україні. Тому говорити про нав’язування комусь моєї кандидатури смішно і дивно. Ми повинні говорити не про це, а про те, що Грузія зникне, як країна. Іванішвілі хотів, щоб Саакашвілі зник з світових радарів.

Я дуже чітко уявлень на всіх світових радарах, а Грузії там більше немає. На відміну від провінційного політикана, моя країна стоїть вище моєї скромної персони”, — заявив Саакашвілі.

Експрезидент Грузії ще раз підкреслив, що необхідно мобілізуватися і діяти швидко, щоб “покінчити” з Іванішвілі на майбутніх виборах.