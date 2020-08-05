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Из-за Хабаровска Кремль попал в цугцванг: Гордон сказал, что ждет Россию

05.08.2020

Российские власти и Кремль попали в ситуацию цугцванга в связи с протестами в Хабаровске: каждый следующий ход Москвы лишь усугубляет ее положение с акциями на Дальнем Востоке.

Об этом журналист Дмитрий Гордон рассказал в эфире программы «Время Голованова» на канале «Украина 24», где он был приглашенным гостем.

Фрагмент программы был опубликован в Интернете на YouTube-канале журналиста Гордона.

Он отметил, что ситуация сложилась таким образом, что любой из вариантов развития ситуации невыгоден Москве: если проявить силу и продолжать гнуть линию по аресту и суду над бывшим губернатором края Сергеем Фургалом, люди будут лишь еще ожесточеннее протестовать против Москвы.

Возвращение губернатора на свой пост покажет слабость Москвы — тогда протесты могут начаться и в других регионах РФ.

При этом к ситуации в регионе приковано внимание всей России, поскольку, несмотря на игнорирование и умалчивание митингов со стороны федеральных каналов, новости о них быстро распространяются в социальных сетях.

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