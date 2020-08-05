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МВД необходимо приобретения спецкораблей для спасательных операций и гуманитарного разминирования — Аваков

05.08.2020

Глава МВС України Арсен Аваков заявив, що відомству необхідно придбання спеціальних кораблів для рятувальних операцій та гуманітарного розмінування, передає УНН з посиланням на прес-службу міністерства.

Про це йшлося під час робочого візиту делегації МВС України на чолі з міністром Арсена Авакова в Італії.

“В рамках візиту Арсен Аваков, разом з головою ДСНС Миколою Чечоткіним і контр-адміралом, начальником регіонального управління, морської охорони Олегом Костуром обговорив можливість придбання спеціальних кораблів для рятувальників з одним з лідерів італійської суднобудівної галузі — T. Mariotti і Італійським державним експортним агентством”, — зазначено в повідомленні.

“Для нас дуже важливо розвиток нашої Державної служби з надзвичайних ситуацій та Державної прикордонної служби. Для належного реагування на ті виклики, які стоять перед нами, ми повинні забезпечити їх кращими зразками техніки. У тому числі — спеціалізованими кораблями”, — зазначив Аваков.

Глава міністерства окремо підкреслив, що іншим важливим напрямком роботи є гуманітарне розмінування, зокрема акваторії водних об’єктів.

“В умовах окупації Російською Федерацією Криму та частини Донбасу для нас принципова безпеку в межах акваторії Азовського моря. Ми збільшує там присутність підрозділів МВС, а саме ДСНС і Держприкордонслужби. Важливим напрямком є розмінування акваторії. З початку залучення, з липня 2014 року, тільки на території Донецької області на наявність вибухонебезпечних предметів ділянки акваторії загальною площею 45,36 га. загалом, за 5 років ДСНС знешкодила 22000 вибухових речовин. Отже, наявність спеціальних кораблів для рятувальників вкрай важливим”, — сказав міністр.

Додамо, міністр внутрішніх справ України Арсеній Аваков раніше повідомив, що правоохоронні органи України передадуть білоруським колегам інформацію, яка підтверджує злочинну діяльність бойовиків ППК “Вагнер” на території України.

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