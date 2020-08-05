Королева Испании прогулялась в трендовом комбинезоне (фото)

Королева Испании Летиция в очередной раз продемонстрировала стильный повседневный образ для жаркого лета, передает kanalukraina.tv.

Вместе с супругом королем Филиппом Летиция посетила рынок Торрелавега в Кантабрии. Визит был совершен в рамках королевского турне, которое сейчас проводят испанские монархи.

Перед публикой королева появилась в стильном темно-синем комбинезоне из шелка. Наряд украшал трендовый в этом сезоне цветочный принт. В качестве обуви она выбрала удобные эспадрильи на платформе, волосы собрала в высокий хвост.

: novosti-n.org