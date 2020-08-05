В России во время учений на солдат упал мост. СМИ сообщают о десятке пострадавших

В поселке Тельмана Еврейской автономной области в России на солдат обрушились конструкции понтонно-эстакадного моста.

Об этом сообщило ТАСС со ссылкой на экстренные службы.

Инцидент произошел во время учений железнодорожных войск. Так, при наведении моста сложилась одна из опор. По официальной версии Восточного военного округа РФ, в результате происшествия пострадали двое военнослужащих, их жизни ничего не угрожает.

Между тем в различных российских Telegram-каналах распространяют сведения о том, что в работах принимали участие 20 солдат-срочников, при этом в результате ЧП 10 человек получили тяжелые травмы.